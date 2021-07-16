電動車中概股理想汽車據傳已於5月以保密方式提交香港上市申請，與剛完成香港上市的小鵬汽車相同，理想汽車也會以雙重主要上市方式申請香港上市。理想汽車美股盤前未有大變動。

香港經濟日報報導，理想汽車於2020年7月在美國上市，因上市未及兩年，不符香港第二上市規則，因此公司在香港主要上市並不享有第二上市豁免，但按現有滬深港通規則，以主要上市方式回流，有望納入港股通投資範圍。

騰訊一線引述消息人士指出，理想汽車美股上市時間不足一年，就急於回港募資，主要是因為考慮到當下新能源類股是風口，若等足上市兩年後再以第二上市回港，市場極有可能早已生變，其募資計畫恐面臨更多不確定性。

理想汽車從2020年上市至今，美股累升88％，進入2021年後走勢波動，年初至今股價累跌5％。另2家大陸造車新勢力同樣下跌，小鵬汽車年初至今累跌13％，蔚來汽車則累跌18％。