航運股昨日重挫，今天開盤波動依舊激烈，貨櫃三雄開盤後，瞬間下跌啟動盤中穩定措施，兩度出現兩分鐘暫緩撮合，包括台驊投控(2636)、榮運(2607)、志信(2611)也都出現暫停撮合。不過，隨著大盤反彈，恐慌性賣壓宣洩，盤中跌幅收斂。

雖然貨櫃三雄看好今年下半年營運表現，市況也相當熱絡，但並未激勵市場信心，加上外資大砍長榮持股，讓長榮(2603)關緊閉出關後盤中出現跌停，導致整個航運股昨天觸礁，類股大跌作收。

今天一開盤殺盤力道強勁，貨櫃三雄開盤兩分鐘爆發恐慌性殺盤，連帶衝擊整個航運股信心，多檔都出現兩分鐘撮合情況。但主要殺盤重心還是在長榮、陽明(2609)及萬海(2615)身上，散裝航運、物流股走勢相對穩定。

目前塞港狀況尚未緩解，預期鹽田港事件連鎖反應將使其他港口塞港狀況持續嚴峻，蘇伊士運河事件以來SCFI運價已大漲56％，加上第3季旺季來臨，有望再推升運價。但基本面目前不敵籌碼面，貨櫃三雄籌碼有待沈澱。