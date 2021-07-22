企業業績報喜，以及投資人對美國經濟復甦的樂觀情緒回升，為趨險逐利的行情進一步帶來提振，周三美股連漲第二個交易日。

周三收盤，道瓊工業指數漲286.01點或0.83%，為34,798點，距離歷史高點不到1%。標普500指數收漲35.63點或0.82%，為4,358.69點。那斯達克指數上漲133.08點或0.92%，收在14,631.95點。

三大指數連續兩日反彈，已經完全收復本周初以來的跌幅。

標普500指數11大類股僅必需消費品、地產和公用事業股收黑。

在原油價格大漲帶動下，能源股指數飆升3.53%，漲幅最大。

其次為金融股指數收漲1.7%。因美國20年期公債標售表現疲弱，美國10年期指標公債殖利率持續從5個月低點反彈，有利於對利率敏感的銀行股。

美國10年期債息上漲8個基點，至1.29%，但與5個月前的漲破1.7%相比，仍然呈現下跌趨勢。

對經濟情勢敏感的小型股、半導體股和金融股，表現優於大盤。標普科技股指數漲近1%。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，投資人在強勁的業績、反彈的市場，以及經濟是否將因Delta變種病毒而放緩的擔憂之間搖擺不定，但我們看到的是強勁的業績和普遍正面的財測，以及看到Delta變種病毒是可控的氣氛。

標普1500航空指數上揚3.3%，而標普1500飯店、餐廳和休閒股指數漲2.9%。美國航空上漲4.1%，挪威郵輪飆漲10.14%。

受惠於旅遊市場復甦，聯合航空營收優於預期，股價大漲3.8%。

Tuz對此表示，本周初這些股票受挫，因為市場擔心旅遊業將放緩，所有相關產業將受到打擊，但這些擔憂已經消退，需求如預期般持續升高，我不認為對Delta變種病毒的擔憂會導致人們改變他們的計畫。

在上漲個股方面，奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）股價飆漲11.44%，收在1755.99美元，在標普500指數成份股中漲幅最大。該公司業績優於分析師預期，並看好本季營收強勁增長。

可口可樂上修全年財測，股價上漲1.3%，收在56.55美元。

莫德納（Moderna）納入標普500指數，終場上漲近4.5%，與一周前相比，其股價已上漲 30%。

埃培智集團（Interpuplic Group of Companies）業績報喜，股價上漲11.3%，收在34.81美元。該公司為世界四大廣告傳播集團之一。

製藥大廠嬌生收高0.6%，該公司預估今年其一劑型新冠疫苗銷售額將達到25億美元，並上修營收預測。

在下跌個股方面，網飛上季用戶增長放緩，股價下挫3.3%，在標普500指數成分股中跌幅排名第二。

目前已有73家標普500指數成份股公布第二季財報，其中88%旳業績優於市場預期。