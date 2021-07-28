美股領跌下，台股28日跟著開低走低殺紅眼，盤中甚至失守「萬七」，外資也擴大賣超力道，但新台幣卻逆勢走升，一度漲破28元大關，上演股匯不調，終場收在28.005元兌1美元的近二周新高，升值5分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.45億美元。

外匯交易員指出，美股科技股帶頭下殺，主要指數全收黑，全球股市跟著跌趴，台股也不例外，殺聲隆隆下，竟摜破17000點，誰逢低接手買盤支撐，最後回到17135點，重挫134點，連續三個交易日收黑，但新台幣卻逆勢走升，因外資雖賣超台股新台幣220億元，上午卻有新資金匯入的激勵，尤其是出口商月底作帳拋匯需求出籠的效應。

外匯交易員認為，近期外資偏賣超，累積大量部位待匯出，且台股電子大廠陸續發放現金股利，估計今年外資總計將拿到逾200億美元現金股利，但觀察至目前為止，匯出量能並不大，使得新台幣看回不回，持續在28元大關上下整理，短線靜待美國聯準會（Fed）利率決策會議結論，提供匯市進一步的指引。