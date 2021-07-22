印度股市不受新冠肺炎疫情嚴峻衝擊仍迭創新高，吸引不少科技新創公司在2021年進行股票首次公開發行（IPO），預料將催生更多市值超過10億美元的獨角獸企業。

印度行動支付龍頭Paytm母公司One97 Communications日前提出上市申請，可望成為印度史上最大IPO案，該公司計劃藉由發行新股與出售現有股票募資1660億盧比（約22.3億美元）。One97旗下服務涵蓋行動錢包、貸款與股票交易，並獲得馬雲的金融科技巨擘螞蟻集團支持。

提出上市申請的企業還包括印度餐飲外送平台Zomato，上周獲得投資人認購金額是發售股票金額的38倍。Zomato約籌資940億盧比，相當於12.6億美元，該公司的股票預計在7月27日開始交易。

其他考慮上市的印度企業，包括數位付款平台 One MobiKwik Systems、物流與供應鏈服務業者Delhivery、線上化妝品零售商Nykaa E-Retail、線上藥房PharmEasy母公司API控股，以及線上保險業者Policybazaar的母公司PB Fintech等。

摩根大通的印度投資銀行部門負責人庫爾卡尼（Kaustubh Kulkarni）表示：「這些是第一批前進公開市場的企業。」上述企業知名度高，投資人對這些企業的股票預料需求強勁。

部分市場觀察家表示，隨著印度消費者購物習慣移至線上，印度科技股仍有充足的成長空間。

根據數據公司Venture Intelligence資料顯示，早期投資人在2021年對印度新創公司注資約160億美元，創造出16家獨角獸企業。

根據新德里研究機構Prime Database Group數據顯示，2021年上半年印度共有22件IPO案，籌資金額達紀錄性的37億美元。部分近期上市的企業，股價較IPO價格翻漲1倍。

在此同時，印度股市屢創新高，最近一次是在7月15日。2021年外資大買77億美元的印度股票。