西歐遭遇遇百年來最嚴重的洪患。滯留鋒面導致雨量翻倍，又快又猛的極端雨量14日淹沒德國西部萊茵河地區，至15日中午至少103人喪生，1300多人失蹤。鄰國比利時的東部也傳出嚴重災情，已知至少增至23死。比鄰的盧森堡、荷蘭、瑞士也因為這場世紀洪禍，傳出大規模淹水災情。

德國氣象專家認為，暴雨與氣候變遷有關，全球暖化導致極端天氣愈來愈嚴重。德國作為工業國家，情況更是嚴重，只要產業繼續排放二氧化碳，未來暴雨只會更頻繁。

德國萊比錫大學氣象學家奎斯（Johannes Quaas）表示，氣候變遷為全球帶來不同於以往的降雨模式。19世紀有科學家發現，氣溫每上升攝氏1度，空氣中的水分便增加7％；全球氣溫上升加速蒸發海洋及陸地的水分，增加極端降雨及風暴的機會。

奎斯稱，德國溫度上升速度是全球暖化速度的兩倍，出現暴雨的機會較19世紀高出20％，也較40年前多出10％。當土壤及排水系統不能迅速吸收水分，或城市發展因素阻止降雨消散時，地表溢流便會成為山洪，造成重大災情。他表示，要預測極端天氣並不困難，但難以預測最大降雨量的區域，以及最受影響的區域。