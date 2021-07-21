奇也！怪也！咱們蔡總統怎麼突然間轉性了？

大陸河南鄭州遭暴雨侵襲，造成重大傷亡及災損，總統府發言人張惇涵今轉達蔡總統的慰問與關切，張惇涵表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，總統也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。

過去遇到對岸類似此等事情，總統府、外交部、海基會均無聲無息、裝聾作啞，反倒是台灣不論是太魯閣號出事或缺疫苗，對岸總是第一時間發出弔唁或關心，久了也都見怪不怪，意識形態麼！

後來發覺人命關天的事，在總統眼裡是有區別的，西歐日前也發生數十年罕見的大洪水，德國與比利時累計死亡170人，歐洲廣泛地區受到毀滅性影響，也沒見總統說句關心的話，然而美國總統死了一條狗、倒塌一棟樓、友邦總統夫人的妹妹的老公孩子死在樓塌現場，卻又表達十二萬分的關切，國內因病毒死亡的700多條人命，也沒得到總統一點點的問候，總統府的幕僚和底下的文青寫手被罵到臭頭，因此這次遇到對岸大水肆虐，趕緊遞上｢小英的溫暖｣。

這就對了嘛！「人飢己飢，人溺己溺」這是最起碼的人道關懷，我們希望這是個開始，兩岸同屬一奶同胞，不管你承不承認，但畢竟是可貴的人命，總統府的幕僚千萬要注意到這種事。

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