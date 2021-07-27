中華隊男子羽球雙打選手王齊麟與李洋在東奧表現優異，27日扳倒世界第一的印尼男雙組合，順利晉級8強。王齊麟4月受邀擔任《全明星運動會》嘉賓，與大家互動逗趣，其中頑童MJ116團員小春在節目與王齊麟相識，26日在IG替王齊麟暖心打氣，霸氣說：「齊麟回來，要請他吃大餐。」大秀好交情。

小春昨表示之前與王齊麟私下閒聊，王齊麟笑說熱身時，都聽頑童MJ116的歌曲，隨後因為節目練習跨欄，小春透過王齊麟邀來跨欄好手彭名揚親自指導，小春當時很感謝他們幫忙，請吃飯回報，雙方順勢成為好友。

小春熱愛棒球，曾身為運動員，很關心東奧賽事，坦言最期待「齊洋配男子雙打」，小春義氣：「先挺自己好友再說！」因此近日密切關注王齊麟比賽，祝福能拿下最佳成績，他同樣也欣賞奧運的拳擊項目，「也希望在拳擊項目上，我們能夠奪牌。」

他很敬佩這次赴日參賽的選手們，感謝他們的努力拼命為國爭光，他除了替選手加油之外，也呼籲希望他們能夠保護自己的安全，因為全世界的疫情還正在持續，安全第一。

小春已居家防疫2個月，近來逐漸解封，他將開工及參與錄製《全明星》，他日前重新開始高強度運動訓練，直言身體不免稍微感到有些酸痛感，但也因為《全明星》這幾個月淬煉之下，肌肉強壯許多，他身體的回復速度變的比以往快，體態維持不錯，自認體能沒有掉下來太多。