麟洋組(圖／土銀提供)

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟日前在東京奧運男雙決賽擊敗中國雙塔組合劉雨辰、李俊慧，拿下奧運羽球金牌，成為台灣之光。

而有網友發揮創意，向土地銀行提案，以壓線球為卡面設計做為卡面設計，引發網路與消費者的熱議，土銀表示，現在還沒連絡上該網友，若可以的話請該網友跟土銀聯繫。

另外，土銀也考量推出羽球認同卡，除了培養土銀的羽球好手之外，如果卡友消費，還有一部分會捐贈給羽球協會等團體，除了培養麟洋之外，可以再培養下一代羽球好手，繼續為台灣爭光。

土銀表示，等到李洋、王齊麟回國之後，也研議將推出一系列的優惠活動，例如用土銀信用卡消費、台灣PAY、行動PAY綁土銀卡片消費222元以上，就有機會可以抽麟洋的周邊商品，例如海報、簽名球、簽名球衣等，都十分具有紀念價值。

土銀表示，該行致力培養國內的球員，包含羽球和女網，每年預算起碼3200萬元以上。