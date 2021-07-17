香港新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，香港目前的接種率仍未達7成，未能製造免疫屏障，應先集中提升接種率。他並指相信免疫力較低者，可能需要接種第三劑疫苗，其餘人士應暫無需要。衛生防護中心轄下的聯合科學委員會下周將就此開會討論。

劉澤星今早在電台節目表示，風濕病人，特別是免疫系統問題引發風濕人士，感染新冠病毒的機會較高，萬一受感染，有併發症的機會亦會較高，因此他鼓勵風濕病人接種疫苗。而暫未有數據顯示，新冠疫苗會令風濕發作，但若病人需服用大量藥物，包括免疫抑制劑等，或會減低疫苗的效用。

另外，港府正檢視復必泰疫苗解凍後，是否可以在攝氏2至8度的環境下，延長儲存期限至一個月；若最終能延長，他相信對疫苗接種計畫有幫助。他強調委員會早前召開例行會議，檢視新冠疫苗的功效及不良反應數據等，暫時仍認為接種疫苗的效率高於風險，能有效預防嚴重、需住院或死亡的確診個案。

至於香港大學研究稱，接種兩劑復必泰疫苗，抗體水平較接種兩劑科興疫苗高約9倍，劉澤星表示，結果主要是在研究方面得出，實際效果應視乎現實世界的數據。目前的第三期臨床數據都顯示兩款疫苗皆有效，不能單看抗體水平來審視疫苗的保護力。現在仍未有人知道多少抗體才能起足夠保護力，每項研究對抗體的量度方法不同，難作比較。