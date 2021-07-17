萬里驚傳飛行傘意外 65歲男降落失敗摔落 送醫前死亡 14:272021/07/17 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬里區熱氣流飛行傘俱樂部今（17）日中午1點22分發生1名65歲男性駕馭飛行傘降落時失敗，自飛行翼上摔落。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬里區熱氣流飛行傘俱樂部今（17）日中午1點22分發生1名65歲男性駕馭飛行傘降落時失敗，自飛行翼上摔落，消防人員在1點37分抵達現場已無生命跡象，緊急送往基隆長庚醫院。 萬里區熱氣流飛行傘俱樂部今（17）日中午1點22分發生1名65歲男性駕馭飛行傘降落時失敗，自飛行翼上摔落。（圖／民眾提供） 花蓮2民眾企圖混打疫苗遭請回 衛生局長籲中央開放 21歲男家樂福ATM狂提款 眼尖警逮詐欺車手 #飛行傘 #65歲 #失敗 #摔落 #萬里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 65歲以上人口施打率 民進黨：藍縣市包辦倒數五名 13:372021/07/15 政治 高雄碼頭工人打莫德納猝死 妻悲痛：曾勸他別打不聽 08:422021/07/16 社會 藍源首次載人太空飛行 18歲青年將與貝佐斯同行 09:312021/07/16 科技 再獲1.2萬劑莫德納 66歲長輩開打 04:102021/07/16 地方新聞 丁允恭酒駕 撞傷女騎士遭函送 04:102021/07/15 社會新聞 彰化八旬失智老嫗違規穿越馬路害騎士慘摔亡 遭判刑8月 18:432021/07/16 社會 男女騎共享機車追撞單車女 3人慘摔倒地 09:512021/07/16 社會 萬里飛行傘玩家降落失敗墜落 命危送醫急救 14:282021/07/17 社會 保時捷男揭開放式交往 雞排妹昔節目鬆口：想嘗試卻失敗了 08:592021/07/16 娛樂 中市68歲阿公闖關混打疫苗失敗！傳1人發燒 11:152021/07/15 生活 健身教練被雷打到 一度救活仍不治 04:102021/07/15 社會新聞 社會熱門新聞 15樓高金門大橋驚現「大蛇王」 3公尺緬甸蟒落海後變一個樣 - 社會 加拿大閃兵16年36歲回台 男子竟只易科9萬罰金就沒事 - 社會 夫妻車上喝水遭罰拍警蒐證「6000變3萬」 陳時中這麼說 - 社會 萬里飛行傘玩家降落失敗墜落 命危送醫急救 - 社會 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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