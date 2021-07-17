萬里區熱氣流飛行傘俱樂部今（17）日中午1點22分發生1名65歲男性駕馭飛行傘降落時失敗，自飛行翼上摔落，消防人員在1點37分抵達現場已無生命跡象，緊急送往基隆長庚醫院。

萬里區熱氣流飛行傘俱樂部今（17）日中午1點22分發生1名65歲男性駕馭飛行傘降落時失敗，自飛行翼上摔落。（圖／民眾提供）