美國一名19歲男子15日闖入麻州特納山馬術場（Turner Hill Equestrian），性侵一隻母馬後逃逸，過程全被監視器拍攝下來。馬場主人看過監視器畫面後，發現男子犯案動作熟練，對馬匹有一定程度的了解。

綜合外媒報導，19歲的凱利（Jackson Z. Kelley）15日凌晨4時許闖入馬術場，老闆史娃爾（Hillary Swarr）30分鐘後接到安全系統警報，查看監視器畫面驚見一隻母馬正遭到凱利性侵，雖然她立刻報警，但凱利早已逃逸無蹤。

史娃爾表示，凱利對馬廄相當熟悉，知道如何將馬引導到定點安置，並且透過餵食穀物讓馬忙碌，「這對新手來說並非一件簡單的事！」所幸受害母馬經檢查後並無受傷，身心狀況似乎未受影響。

對於有人「侵門踏戶」走進馬術場對母馬性侵，事後還能拍拍屁股走人，這讓史娃爾感到被侵犯，同時覺得失落和恐懼，如今已安裝一套全新的安全系統，避免22隻私人馬匹再遭到性侵。

報導指出，凱利20日上午已在律師陪同下前往自首，並面臨與動物發生性接觸、虐待動物、夜闖私人領域意圖犯下重罪等多項指控，由於犯行重大，不得保釋，全案將在23日舉行聽證會。