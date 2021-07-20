亞馬遜集團(Amazon)創始人、藍色起源太空公司(Blue Origin)總裁、全球首富傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)，將在美東時間7月20日上午9時(台北時間21點)，與其他3名同乘者搭乘新雪帕德火箭(New Shepard)上太空，對於這家太空旅遊公司是個里程碑式任務。

太空網(Space.com)報導，上星期日，英國富豪布蘭森(Richard Branson)搶先上太空，雖然貝佐斯也表達祝賀，但他心裡顯然是不太高興的，他發了一張地球與太空高度圖，標示地球高空與太空的分界在「卡門線」(Kármán line)，那是離地表100公里處的高空，而布蘭森的飛行高度為86公里，僅是中氣層頂部，那裡算不算太空仍是有爭議的。

New Shepard First Human Flight

雖然貝佐斯沒有多說什麼，但他表達的意思就是「我這次才是前往真正的太空」。

貝佐斯的太空之旅，將是新雪帕德號的第 16 次飛行，但也是第一次載有太空人的飛行，此前都無人乘座。火箭發射地點在該公司位於德州範霍恩鎮(Van Horn)附近的一號發射場，火箭發射的升空時間大約2分鐘，會突破中氣層到熱氣層，大約離地表100公里左右，之後燃料用盡，頂部的太空船與火箭脫離，太空船裡的乘客可以享受到幾分鐘的失重狀態。但同時，太空船因失去升空的動力也開始回落地球，呈現自由落體情況，之後釋放出降落傘減速，平穩著陸，整個太空之旅從火箭點燃到回落地球，大約11分鐘。

至於火箭本體，則會伸出腳架著陸，與SpaceX的獵鷹9號可回收火箭相似。

新雪帕德火箭伸出腳架準備降落。(圖/Blue Origin)

與貝佐斯一起同上太空的還有水星 13 號飛行員溫莉·芬克( Wally Funk)，她今年82歲，在60年前是美國水星太空計畫的預選太空人之一。是由貝佐斯親自邀請她加入的。還有他的弟弟馬克，第4位是以 18歲的荷蘭大學生奧利佛·戴蒙（ Oliver Daemon），戴蒙將成為這次任務中最年輕的太空人，打破前蘇聯太空人季托夫( Gherman Titov)在 1962 年執行東方 2 號(Vostok 2)任務的紀錄，托夫時年 25 歲。