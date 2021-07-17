【LIVE直播】新北市防疫記者會｜2021.07.17

全台三級警戒以來，今日（17）確診數首度跌破雙位數，共8 例本土及4例境外移入，其中新北市有5例土本，指揮官陳時中表示這是好消息，7月26日降級的可能性很高，新北市長侯友宜在3點的直播記者會中有最新說明。

侯友宜表示，新北市今天新增5例本土個案，其中僅1例為新案，4例為居家隔離中轉為陽性 ，5例當中和3例、深坑和板橋各1例，目前都在集中檢疫中心；此外，5例當中有3例為台北相關，1例是在華南市場工作的先生傳染給太太，另1例是住在深坑、在台北工作遭老闆傳染，另1例則在遭在台北工作的親屬傳染。

新北市消防局表示，市府自6月17日啟動「平寧計畫」，下令警察局及分局，衛生局及衛生所，全力支援區公所共同執行「快、全、準」精準疫調，並搭配消防局開發的「災害應變資訊系統（EMIS）」新增疫調模組，才能讓防疫有成。

此外，中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」16日起開放第9類、第10類民眾接種新冠肺炎疫苗，新北市登記意願人數共23萬3千人，預約人數19萬5千人，預約率82％，安排16日、17日及19日至21日共5天進行施打，16日第一天約有4萬多人完成接種。

此外，侯表示，疫苗接種後一般約2週後身體開始產生保護力，當群體中超過一定比例的人因接種疫苗或而對疾病有抵抗力，將可大幅降低疾病傳播力，達到群體免疫效果，現行國內施打的不論AZ或是莫德納兩種疫苗都可提供足夠的保護力，鼓勵符合資格的市民朋友儘快接種疫苗，保護自己也是保護大家。