新北市長侯友宜今（23日）上午到永和視察疫苗接種及抽水站防颱整備。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（23日）上午到永和視察疫苗接種及抽水站防颱整備。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（23日）上午到永和視察疫苗接種及抽水站防颱整備。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（23日）上午到永和視察疫苗接種及抽水站防颱整備，侯說，颱風會帶來強陣風及豪大雨，仍要小心翼翼戒備，永和抽水機組及雨水下水道工程可以解決永和積淹水問題。

新冠肺炎公費疫苗預約平台第三輪登記預約接種，新北市共有24萬7000人完成登記預約，市府規畫了378處接種點。侯友宜上午先前往永和接種站關心民眾接種情形，呼籲大家多多出來接種疫苗，也提醒民眾根據接種紀錄卡上註記時間預約施打第二劑，以提升保護力。

隨後，侯友宜前往永和二站以及永和一站視察防颱整備，他說，永和二站的抽水機組事實上是能夠順利解決永和地區的積淹水，再加上永和的FG第二期雨水下水道工程都已經施作完畢，所以可以解決永和國光路一帶所有積淹水的問題。

此外，除了解決積淹水的問題，也看到瓦磘溝不斷透過渠底的整治，引進新店溪以及礫間水質淨化，慢慢來做一個改善，希望明年能夠把相關的一個味道能夠降到最低，有效地做好改善。

侯友宜說，防颱期間看到同仁不眠不休把整個防颱的工作做好，尤其在水利工程上面也都能夠即時來運作，解決積淹水的問題，所以大家一起努力，能夠把防疫做好也能夠把防颱做好。