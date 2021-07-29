台積電是許多人心目中的幸福企業，福利年薪都很棒。近日就有網友表示，面試時被問及：「當初為何留職停薪」，怎料朋友老實回答卻未錄取，讓原PO感到不解。貼文一出網友一面倒：「面試就是在演戲啊！」

面試的經驗百百種，常會有跳脫專業的題目出現，也考驗著求職者的反應。一名網友表示，朋友因為父母身體不好，留職停薪1年，之後回去上班想換間公司，便到台積電面試。

原PO表示，朋友面試都很順利，最後面試官問：「為什麼留職停薪」，朋友老實說因為父母生病才留職停薪，面試官接著問：「如果父母狀況又不好，復發呢？」原PO朋友直接回：「還是會請假照顧父母」，沒想到最後沒有被錄取，讓原PO的朋友相當納悶：「那到底要怎麼回呢？展現孝道不行嗎？」

貼文一出，網友紛紛一面倒：「面試就是來演戲的啊」、「沒有不行，換做你是面試官，你會錄取他？」、「為啥要對面試官展現孝道？還是你覺得這是對工作有幫助的人格特質？」、「問題在你朋友身上，他要提出一個解決方案讓面試官可以接受啊，例如只有幾天的情況是用請假的，時間長的話就會請看護來照顧這樣」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要從眾多應試者中脫穎而出，獲企業青睞，就必須懂得突顯個人的優勢，投履歷必須有策略目標。建議求職者在撰寫履歷或面試時，必須先針對企業的「需求」來定位，什麼是對方需要的人才，自己具備何種條件等方向來出發、思考。這些眉眉角角都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人經驗，當機會再來臨時，就能做好萬全準備，成功錄取好工作。