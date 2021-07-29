資料儲存暨管理解決方案供應商 Seagate Technology今（29）日透過線上發表會，宣佈旗下 PC 遊戲儲存解決方案產品線迎來三款新成員，分別為 FireCuda 530 SSD、FireCuda Gaming Hard Drive 以及 FireCuda Gaming Hub。FireCuda 530 SSD 結合速度、耐久性和高容量等特色，為遊戲玩家帶來最新的 PCIe Gen4 NVME SSD 技術，能感受 PC 效能的巔峰。另外兩款全新外接式 HDD，專為想升級作戰中樞設備的遊戲玩家所設計，機殼外觀優雅俐落，同時能大幅提升效能和容量。

FireCuda 530 SSD 具備的循序讀取速度最高可至 7300 MB/s，其傳輸速度最快可達 PCIe Gen3 SSD 的 2 倍、SATA SSD 的 12 倍，大幅提升 PCIe Gen4 效能。內部採用經 Seagate 驗證的 E18 控制器和最新的 3D TLC NAND，能為 PC 遊戲提供先進的速度和耐用度，也是目前 Seagate 旗下產品中，速度最快、效能最強大的一款遊戲SSD。Seagate 同時也提供極簡風格的散熱器版本，此款由 EKWB 操刀設計的散熱器取代原先的散熱片，提供更大的面積並搭配鋁製金屬外觀，其表面紋理細緻，能夠將散熱效果發揮到極致。

FireCuda 530 SSD 傳輸速度最快可達 PCIe Gen3 SSD 的 2 倍、SATA SSD 的 12 倍（後為散熱器版本）。（Seagate 提供／黃慧雯台北傳真）

新推出的 FireCuda Gaming Hard Drive 搭配 RGB LED 燈光，風格絢麗，遊戲玩家還可透過 Seagate 的 Toolkit 軟體自訂燈光效果，營造出喜愛的遊戲氛圍。同時能與 Razer Chroma 的 RGB 相容，讓玩家可以用具備 Chroma 功能的遊戲周邊設備進行同步。輕巧的 FireCuda Hard Drive 搭載 USB 3.2 Gen 1，兼具通用相容性和快速傳輸速度，並能透過 USB 匯流排供電，對於出門在外的筆記型電腦和 PC 遊戲玩家來說，相當實用。

FireCuda Gaming Hub 提供與 FireCuda Hard Drive 相同的自訂燈光功能和 USB 3.2 Gen 1 連線能力，同時配備雙前置 USB-C 及 USB-A 連接埠，方便遊戲玩家集中連接其他周邊設備並為其供電。儲存容量最高可達 16TB。隨附的 Seagate Toolkit 軟體，讓玩家可自行設定 RGB LED 燈效，調整各種色彩和燈光模式，將遊戲體驗推向顛峰。

FireCuda Gaming Hub（左）具備自訂燈光功能，並能與 Razer Chroma 的 RGB 相容；兼具效能與便利性的 FireCuda Gaming Hard Drive（右）。（Seagate 提供／黃慧雯台北傳真）

FireCuda 530 SSD 附有五年的有限保固，而 FireCuda Hard Drive 與 FireCuda Gaming Hub 提供三年有限保固。此外，三款全新硬碟均隨附三年Rescue Data Recovery Services（資料救援服務），這項業界獨家的保固，能讓遊戲玩家免除後顧之憂。

FireCuda 530 SSD 的建議售價分別為 3890 元 (500GB)、6790 元 (1TB)、14190 元 (2TB)、$27790 元 (4TB)，FireCuda Gaming Hard Drive 建議售價為 2690 元 (2TB)及 4390 元 (5TB)，而 FireCuda Gaming Hub則為 6790 元 (8TB) 及 12490 元 (16TB)，三款產品將於 8 月 6 日起在全台 Seagate 特定的經銷通路販售。FireCuda 530 SSD散熱器版本之上市日期和建議售價將於日後另行公布。