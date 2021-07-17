全台最具指標性的文旦比賽，台南市文旦大賽自7月19日至7月26日止受理報名，台南市政府農業局廣發戰帖，邀請種植文旦高手踴躍參賽。

為鼓勵農民以健康管理、友善環境及永續栽培方式生產高品質文旦，達到消費者、農民及環境永續三贏的目標，原本因疫情有意取消的文旦大賽，台南市府決定持續辦理，柚農友聽了各個摩拳擦掌，準備大顯身手。

農業局表示，參賽的文旦必須符合「安全與溯源」條件及連過果園評鑑、農藥檢驗、果品評鑑3關才能脫穎勝出。果園評鑑包含果園園相、健康安全及肥培管理3大項，鼓勵農民重視果園園相、環境生態及田間衛生，詳實記錄病蟲害管理、土壤肥力、使用肥料資材，並且要通過農藥安檢，確保農產品的可追溯性與安全性。

農業局長謝耀清指出，為替消費者把關，農民參賽的文旦必須通過最重要的安全與溯源，才能進入評鑑階段，再聘請國內柑橘的權威專家評斷外觀、糖度、肉質風味及種子數。農業局會秉持公平、公正、公開原則辦理比賽，因正值疫情期間，比賽也會配合中央疫情指揮中心做好防疫措施。

農業局表示，歡迎台南市種植文旦高手前來挑戰，報名參賽相關資料請洽各區公所、農會或到農業局網站下載。