台南愛文芒果採收已到末期，南瀛農產國際行銷公司經營的玉井蒸熱場，最後一批300箱銷日愛文即將於下周一封櫃，星期二上飛機出關，截至21日止，全台銷日韓芒果量已超過1643噸，較去年成長12％，玉井蒸熱場處理銷日韓芒果量達749噸，創歷年紀錄。

南瀛農產總經理余清永表示，玉井蒸熱場有4條產線，蒸熱量大時，4條產線全開，員工3班制輪班。由於蒸熱設備已有10多年歷史，不良率漸高，日前行政院長蘇貞昌前往視察時，允諾補助5億多元興建玉井農產加工及冷鏈物流中心，預計明年開工，有助提升芒果蒸熱品質與青果外銷國際競爭力。

余清永說，接管南瀛農產後，第1年就讓公司轉虧為盈，他精簡人事、開源節流，代辦蒸熱、檢疫、包裝、出貨一條龍服務，每箱利潤約2成，同仁雖然辛苦，有加班費、獎金可領，做得開心。

余清永強調，南瀛農產不只公司要賺錢，也要幫農民賺錢，拜託貿易商來台南買果、就近於玉井蒸熱、檢疫，不跟貿易商搶生意，另闢商機。以往挑出來的B級果，直接烘成芒果乾，現在再精挑後推出禮盒，原本1公斤上百元的外銷果，還經過蒸熱殺菌，外銷品質、內銷價格，很多人搶著訂購。

余清永說，南瀛農產除了賣芒果，也賣其他水果，外銷鳳梨有水洗設備，今年文旦季快來了，也將採購50萬斤衝日本市場，明年玉井農產加工及冷鏈物流中心將動工，南瀛農產的未來更令人期待。