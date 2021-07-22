台中市農業局提醒農友，搶收蔬果仍需遵守施藥後安全採收期規定。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局提醒農友做好防災必要措施，如有災損，即依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

烟花颱風外圍環流逐漸影響台灣，台中市農業局提醒農友，2期稻作應注意加強田間蓄水，已屆收穫期的蔬菜、水果應儘速採收。農業局並請各區公所及農會密切注意颱風動態，如有災情，即依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕，減少農業災害損失。

農業局說明，第2期作水稻陸續整地育苗，已插秧田區應注意加強田間蓄水，減少稻株因強風造成搖擺受損；已屆收穫期的蔬菜如甘藍、結球白菜、青蔥及葉菜類等，應儘速採收，市府將請農民團體協助農民增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農業局提醒，已屆採收期的水果如梨、葡萄、紅龍果、水蜜桃及龍眼等，應儘速採收，再配合市場需求依序供貨；正值果實發育期水果如柑橘類等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂。

另適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動倒伏；採用設施栽培農民應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

針對搶收蔬果，農業局提醒農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農產品安全，避免被檢出農藥殘留超量，違規受罰。

農業局除請各區公所及農會密切注意颱風動態，同時輔導農民做好防災必要措施，如有災情，即依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕，減少農業災害損失。