新北市勞工局為深化青年學子安全求職觀念，避免掉入詐騙陷阱，今年宣導活動加碼推出「創意短片徵件大賽」，找來知名網紅HOWHOW代言並拍攝宣傳影片，活動總獎金高達27.6萬元，報名收件至10月10日止。

勞工局表示，歡迎新北大專校院及高中職學生踴躍參加，以求職防騙-「三備七不」、「就業隱私」、「海外打工」三個主題，創作1~3分鐘的短片，用影片發揮對求職防騙的想法與創意。

勞工局並邀請知名網紅HOWHOW代言並拍攝宣傳影片，影片上架2週已有5萬次瀏覽，希望能吸引更多年輕人的參與，達到更好宣導效果。

勞工局長陳瑞嘉表示，在宣導求職防騙方面，勞工局曾經透過話劇、布袋戲演出，或結合校園徵才、主題週、校慶及園遊會等活動，入校與學生宣導，建立青年學子對求職三備七不的認知，今年更希望透過舉辦求職防騙短片徵件比賽，讓學生能在參賽前，就能了解求職防騙的相關議題，經由規劃劇本再到演出作品的過程，更深刻了解求職防騙及就業隱私的相關知識。