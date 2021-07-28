新北市25日推出「新北安心餐館防疫補貼計畫」，為便利民眾申請，開放郵寄、電子信箱及Line等3種管道提供民眾送件。開辦後不少業者透過Line送件，但因今爆出Line軟體有資安疑慮，為保障民眾權益及降低資安風險，新北市即日起改以開放「新北市政府雲端櫃檯」線上申請，並同步停止以Line或電子郵件收件。

新北市經發局局長何怡明表示，27日開放送件當天即有近千位業者加入新北安心餐館防疫補貼計畫官方Line帳號，以個別一對一方式提供諮詢服務，且經發局於第一天即全面建檔保全申請資料。另外為維護民眾個資權益，即日起於「新北市政府雲端櫃檯」開設申請專區，民眾填寫基本資料並上傳申請表及附件後即完成申請程序，官方Line帳號則保留諮詢功能，同時滿足便利與資安。

經發局補充，民眾諮詢仍可透過官方Line帳號或撥打(02)2960-3456轉5298、5490、5549進行；送件方式則可以「新北市政府雲端櫃檯」送件或郵寄。以郵寄申請者，將以公文回覆審查結果；以線上方式申請，可於送出申請後一週起上網查詢。