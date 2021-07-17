美國疾病管制及預防中心（CDC）主任瓦倫斯基周16日警告，美國過去一周確診病例增加7成，而病歿人數則上升26％，部分疫苗接種率低的地區疫情復燃。

瓦倫斯基表示，新冠變種病毒Delta仍持續在低接種率地區傳播，沒接種疫苗，就面臨染疫風險。白宮疫情協調員齊茨指出，全美過去一周逾40％新症來自阿肯色州、佛羅里達州、路易斯安那州、密蘇里州及內華達州，而上述地區疫苗接種率偏低。

自6月22日起，美國新增確診人數增加兩倍以上，48州疫情升溫，病歿人數亦同時攀升，估計已陷入第4波疫情。美國16日通報單日新增逾7萬4000例確診，比前一天突然飆升近3倍，創4月中以來新高。

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