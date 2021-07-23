美國疾病管制預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）22日在電話記者會表示，新冠變種病毒Delta持續橫掃美國，確診病例激增，但CDC並未修改口罩指引。

CDC究竟有無考慮更改指引，瓦倫斯基拒絕透露。今年5月CDC鬆綁防疫指引，凡是完整接種疫苗的民眾，在大部分公共場合無須佩戴口罩。

但美國總統拜登前一日指出，因應學校開學學生重返校園，CDC可能會建議未施打疫苗的孩童，在學校要戴上口罩。美國上星期的7天平均新增確診數暴增53％。