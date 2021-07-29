東京奧運2020於本月23日晚間舉行，東加王國代表隊進場時裸上半身為的旗手皮塔陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）如同他在前兩屆奧運同樣受到矚目。他穿著東加傳統服飾「Taʻovala」，雖戴著口罩露出健壯的上身與腿部並在全身油亮，連續三屆裸身出場吸引許多目光，日媒稱他的出場「成為夏季奧運的一道風景」。另一項讓他獲得關注的是學習各類運動，還曾以越野滑雪項目在冬奧出賽。

據《讀賣新聞》報導，37歲的他現居澳洲布里斯本，父親是東加人，母親為英裔澳洲人，家中共有6個兄弟姊妹，後曾移居東加。皮塔陶法托夫瓦5歲起他練習跆拳道，曾參加2008年北京奧運和2012年倫敦奧運，惜皆功敗垂成。

皮塔陶法托夫瓦抹油動作單純。（取自Tiktok）

2016年，他自大洋洲區資格賽中脫穎而出，代表東加在里約奧運出賽，在該屆開幕典禮中他首次擔任東加入場掌旗官，競技雖未挑戰成功，油亮的上半裸身的英勇姿態成為開幕典禮的關注焦點之一。他表示：「能連續三屆為國家出賽並擔任旗手，極為開心與光榮。」他還在自己TikTok上公開自己如何抹出油量身體，有他的粉絲說「讓我為你來抹油吧！」

皮塔陶法托夫瓦也學習越野滑雪，並取得2018年平昌冬奧越野滑雪比賽參賽權，開幕典禮中他一樣穿著傳統服飾「Taʻovala」裸上半身亮相，理由是「希望能遵循東加傳統」他在越野滑雪男子15公里自由式出賽，名列第114名。本屆奧運他曾挑戰輕艇競速（K-1）200公尺項目，不過未能取得奧運參賽資格，仍以跆拳道選手身份，在大洋洲區資格賽獲獲東京奧運參賽資格。27日他分別對戰斯洛維尼亞與俄羅斯，惜皆未成功晉級。

東加王國選手皮塔陶法托夫瓦露出臂上飾物。（取自Tiktok）

東加王國選手皮塔陶法托夫瓦在東京奧運會場上。（取自Tiktok）

東加王國選手皮塔陶法托夫瓦身材健壯。（取自Tiktok）

他18歲起也開始從事模特，另被聯合國兒童基金會（UNICEF）任命為親善大使，進行孤兒相關慈善工作，以他的經驗傳授兒童「沒有不可能的事」。他所居住的布里斯本剛被獲選為2032年奧運主辦城市，也許還有機會看得到他的入場英姿，認識東加這個「浮在太平洋上的小島國」。