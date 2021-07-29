美國「有線電視新聞網」（CNN）29日報導，在新冠肺炎（COVID-19）疫情飆升的密蘇里州，部分民眾正偷偷求助醫療單位，希望在不暴露個人身分下接種疫苗，避免與強烈反對疫苗的親朋好友們鬧翻。

密蘇里州「歐札克斯健康照護」（Ozarks Healthcare）醫師兼首席醫療資訊長佛雷斯（Priscilla Frase）告訴CNN，當地有許多民眾反對接種疫苗，不過其中一些人在經歷某些事情、自己研究相關資料或詢問專家意見後，決定接種新冠疫苗。

然而，雖然人們能夠自己做出決定，但為避免引起同輩或家人的反彈與衝突，他們希望在不暴露個人身分下接種疫苗；根據報導，部分民眾在前往醫院時盡可能偽裝自己，並懇求醫護人員「請不要讓任何人知道我接種了疫苗」。

佛雷斯表示，院方會盡可能滿足他們的隱私需求，包括待在汽車上以「得來速」的形式接種疫苗等，讓民眾能用舒適的方式獲得醫療服務。他指出，雖然這種隱藏身分前來接種的民眾人數不多，但每成功多為一個人施打疫苗，都是一場「勝利」。

根據美國疾病管制中心（CDC）資料，密蘇里州上週確診人數成長超過10%，目前當地有約41%人口完全接種新冠肺炎疫苗，低於美國全國平均的49%；佛雷斯指出，新一波病患的年齡層更低、更多人陷入重症，且大多數人都未接種過疫苗。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）先前警告，在Delta變種病毒肆虐下，該國疫苗接種率較低的地區正攀向感染高峰。