指揮中心（17）日公布新增8例本土及4例境外移，是全國三級警戒以來，首見個位數本土確診病例數，對此，財信傳媒董事長謝金河看了國外的疫情數據，表示從疫情地圖來看，台灣這兩個月來的努力已經很不容易了，但防疫還未到盡頭，各種病毒與挑戰仍會接踵而至。

疫情出現破口，造成台灣全島炸鍋，大家吵成一團，從5月15日進入三級警戒迄今，已滿兩個月，謝金河在臉書表示，終於見到一個令人比較安心的數字：8確診、1死亡，這是5月中疫情炸開以來最好的數據，這比5月17到30日，每天都超過400的確診、幾十人死亡，總算讓人安心很多，這段過程，台灣可以說是關關難過，但勉強渡過每一個難關。

世界疫情仍持續蔓延，根據統計到16日的數據來看，全球1.894億人確診、408萬人死亡，其中美國、印度、巴西、俄羅斯、歐洲與南美各國疫情仍持續延燒，謝金河以疫苗施打逾7成的英國為例，16日仍有5萬1273人確診，累積確診個案53.32萬人；至於亞洲地區，印尼一天5萬4000人確診、馬來西亞1萬2541人、泰國9692人、南韓1454人，日本奧運當前，仍有3408人確診。

謝金河表示，有一陣子，大家拿越南防疫有成來罵台灣，但16日越南有4004人確診，連續7天確診人數都破千，累積確診個案4萬6292人，已經超過台灣1萬5425確診病例很多，從疫情地圖來看，台灣這兩個月來的努力已經很不容易了。

各國疫情統計。（圖／摘自謝金河臉書）

從另一個角度來看，謝金河指出，疫苗的施打可以增強免疫力，但到現在為止，還不是萬應靈丹，英國每天仍有逾5萬人染疫，以色列疫苗施打率全球最高，但仍有84萬9294人染疫、6443人死亡；美國施打疫苗過半，但16日仍有3萬9709人確診﹔而台灣在5月中以前，大家對於施打疫苗並不積極，等到5月中疫情失控，人人搶打疫苗，台灣現在打一劑疫苗的覆蓋率來到20.4%，很快會往25%的目標邁進，這次疫情失控他認為，也算是台灣的一次壓力測試，算是天降大任的苦其心志，到了年底，台灣的疫苗施打覆蓋率有可能挺進前段班。

謝金河說，在面對困難的時候，也許大家互相攻訐，所有難聽的話盡出，但等到事過境遷，大家想想那麼多的醫護人員，沒有人有怨言，每個人都在為這個社會默默付出與奉獻，大家想想，單是打疫苗如何分配、如何施打、動線怎麼安排？每個環節學問都很大，但每個縣市都做得很好，不過防疫還未到盡頭，各種病毒與挑戰仍會接踵而至，但看到這兩個月，每個人的努力與付出，其實我們應該更疼惜台灣。