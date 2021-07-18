大陸外長王毅結束12日至16日對土庫曼、塔吉克、烏茲別克訪問後受訪，他表示將繼續推進「中國＋中亞五國」外長會晤機制建設外，他也承諾將與中亞打造全方位疫苗夥伴關係。

他表示，今年是中亞五國獨立30周年，前不久，他在西安和中亞各國外長舉行了首次「中國＋中亞五國」外長線下會晤，此次訪問期間，又和中亞國家深入交換看法，深刻感受到中亞各國與中國的強烈合作需求。

他稱，明年中國和中亞國家將迎來建交30周年，願同中亞國家一道，深化彼此互信，加強互利合作，充分發揮「中國＋中亞五國」外長會晤機制新平台作用，助力中亞國家加快發展振興。

談到抗擊新冠肺炎疫情，王毅說，疫苗是戰勝疫情、拯救生命的利器，中國政府切實落實將疫苗作為全球公共產品的莊重承諾，立足中亞國家之急需，已向中亞各國援助和出口多批中國疫苗，中國和烏茲別克將啟動疫苗聯合生產。

他稱，中方正為中亞各國在華公民接種疫苗提供便利，各方也將繼續支持中方在當地開展「春苗行動」，更好保障中國公民的生命健康。

他指出，下階段，將致力於構建中國－中亞衛生健康共同體，一是推動形成涵蓋技術研發、成品貿易、聯合生產三位一體的疫苗產業合作，打造全方位疫苗夥伴關系。二是強化團結抗疫共識，堅決反對「疫苗民族主義」，反對將病毒溯源問題政治化。三是加強公共衛生體系建設。