美國國務院23日宣布，國務卿布林肯下周將前往印度，與印度總理莫迪和外長蘇傑生會面，討論印太及地區安全等議題。這是布林肯首次以國務卿身份訪問印度，預計新冠疫苗和抗衡中國將是他此行的重點，7月26日至29日訪問印度行結束後，將轉往科威特。

美國國務院的聲明指出，布林肯將於28日在新德里與莫迪和蘇傑生舉行會談，預計將討論一系列的問題，包括商討印太交流、共同地區安全利益、民主價值、因應氣候危機以及新冠疫情。

另外，布林肯可能也會討論在9月底聯合國大會期間，舉行由美國、日本、澳洲及印度組成的「四方安全對話」（Quad）峰會的可能，四方峰會可能討論發展基礎建設以抗衡中國的「一帶一路」倡議。

美國於3月舉辦了四國線上峰會，四國同意印度印度生物科技有限公司（Biological E. Ltd）在2022年底前生產至少10億劑新冠疫苗，主要提供東南亞和太平洋國家。布林肯接受美國媒體MSNBC訪問時說，印度是對抗新冠病毒的關鍵國家，印度最終將成為世界疫苗的重要來源。