7月29日，中國宣布接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗已突破16億劑，但南京於7月20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市，包括北京、廣東、湖南、四川、遼寧、安徽等大型省市；其中，北京市成年人疫苗接種率已超過96％，仍遭入侵。

據中國國家衛健委官網7月29日通報，截至7月28日，中國大陸地區累計報告接種新冠疫苗16億124.9萬劑。中國18歲以上民眾，絕大多數已接種疫苗，多地7月起向下延伸，優先接種12歲至17歲未成年人，試圖增加疫苗覆蓋率。

南京今天（7月30日）舉行疫情防控記者會。翻攝新華社

但從南京祿口國際機場於7月20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，依然快速蔓延。據澎湃新聞7月29日報導，短短9天的時間，南京病例已上升至171例，疫情已蔓延至15省26市。

其中，湖南省張家界市的大型演出「魅力湘西」，已成為群聚感染的破口，多地出現無南京旅居史的關聯感染者，涉及當地22日晚間一場演出，因為有南京關聯病例到場，超過2000名觀眾被通報為高危險人群。

張家界已關閉KTV、戲院等密閉場所，並將於7月30日起關閉所有景區景點。對於在張家界的754個旅行團，共1.19萬人，則實施逐個勸返。

由於大部分確診者已經接種疫苗，在其他省市確診的關聯病例亦有不少人已經完成兩劑疫苗接種。中國滅活疫苗能否應對Delta病毒引發關注。

中國國藥集團中國生物董事長楊曉明對此表示，從實驗室獲得數據來看，中國國藥集團中國生物研發生產的滅活新冠疫苗，在應Delta變種病毒時可以產生有效保護。他同時也透露，國藥正在研發可應對變種病毒的新冠疫苗。