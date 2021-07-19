夏天最怕電費暴增！由於天氣燥熱，又受到疫情影響，不少人仍在居家辦公（WFH），面臨到家庭用電費暴增等問題。如何省電、省錢又是一大挑戰，對此作家吳淡如在新書《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》就提到一段故事，最近朋友碰到了一個難題，朋友家裡的冰箱有點故障，但還沒有到完全壞。只是不斷出水，門也關不緊。家裡的長輩認為，電冰箱還沒有完全壞，不需要換。這時候到底該如何判斷呢？到底該換、還是不該換？以下為重點書摘：

●從冰箱看固定成本與變動成本

我相信很多讀者也是一樣，爸爸媽媽家裡的電冰箱還都是十幾年前的機種，可能功能都已經漸漸下降，也沒有那麼好用了，但是還可以用；換電冰箱又要花一筆錢，感覺很浪費。節儉是美德，能用則用對不對？這邊要介紹一個觀念：「固定成本」與「變動成本」。

所謂的固定成本，顧名思義就是固定不變的成本；變動成本，也就是會隨著某些變化（如增量）而產生變動的成本。以麵包店的例子來說，麵包店製作過程中所需要的烤箱、揉麵機、模具等器材，還有房租、管理費等，這些都是屬於固定成本；而麵粉、糖、奶油等原物料，還有電費、水費等會隨著麵包製作多寡，隨著營業額改變而改變的成本，就稱為變動成本。那麼，這兩個成本跟剛剛提到的電冰箱有什麼關係呢？

購買新的冰箱，這部分屬於固定成本；而冰箱所消耗的電費，就是變動成本。所以當你要換冰箱的時候，就可以用這兩個成本來進行思考。

假設今天冰箱價格是3萬元，分五年進行攤提，平均算下來，冰箱每年的固定成本就是6000元，每個月是500元。至於冰箱耗電的部分，根據工研院的調查，每個月每戶家庭用電大約在四百度，其中有13％的電消耗在冰箱上。也就是說，冰箱消耗的電力大約是五十度上下，如果用每度4元來計算，冰箱的電費大約是200元，這就是變動成本。

購買新的冰箱，這部分屬於固定成本；而冰箱所消耗的電費，就是變動成本。所以當你要換冰箱的時候，就可以用這兩個成本來進行思考。(示意圖/Shutterstock)

如果冰箱年分較久遠，消耗的電力就不只這些，可能會增加1至2倍以上的電費，所以如果是老舊的冰箱，一個月可以會多花將近400 元的電費。

因為依照工研院的統計，冰箱使用十年後效率將衰退20％、十五年衰退50％、二十年衰退100％，也就是說，冰箱使用越久，就越耗電。還有，因為科技進步，每年推出的新機種都會比前一年的省了幾成電。

用長遠的角度看：換一台省電的冰箱，會比耗電的冰箱，還要來得划算。不但費用更少，還有一台新的電冰箱。

而且，我的假設還比較保守，有些人家裡的冰箱更老舊，可能一來一往都差了好幾萬元。結果很清楚，我們自以為不換冰箱是省錢，結果你需要付出更多的電費，成為一個十足的傻瓜；你不付新冰箱錢、不讓自己享受比較能保鮮的食物，結果還花更多的錢！

感覺上是賠了夫人又折兵，對吧！我之前就換了一次電冰箱，在換電冰箱前後，我發現兩期電費一比較，足足少了1千多元，雖然我的電冰箱花了5萬多元，但一年省下了6千多元電費，省下的錢在八年後就可以再買一個全新冰箱！不只更省，還讓我的心情和腸胃都比較好！而且沒那麼大的噪音！

●省小錢，結果卻反而花更多錢！

另外一個例子，就是冷氣。冷氣是家裡耗電量最大的電器，但很多人卻不輕易換冷氣，心想：冷氣就夏天吹幾個月而已，幹嘛要一直換！但這樣的想法對嗎？我來說一個自己的故事。

二十多年前，我曾經幫一家工業冷氣拍廣告，廠商很開心，說要送我一台售價20萬的工業用冷氣，我當下十分喜悅，非常感謝這個廠商，立馬把它裝進裝潢好的房子當中。這時候，第一個問題來了，因為我的房子剛裝潢好，而工業用冷氣需要做特殊的管道，所以我花了6萬元安裝費。此時，第二個問題又來了，工業用冷氣不在乎靜不靜音，會發出巨大聲響，加上那難以控制的巨風，我又把它安裝在客廳，只要冷氣一開，全屋子轟轟轟……。

這樣的日子過了五年之後，我終於忍無可忍，決定要把這台冷氣換掉，結果夏天一期（兩個月）的電費直接少了1萬元。簡單的用每年電費多花6萬來算，後來盤點了一下，為了這台冷氣，我五年花了超過30萬元！

換了新的冷暖氣機之後，我才覺得人生都不一樣了，連冬天家裡都變得很舒服，而且電費還比較省。

日常生活要學會評估節省的變動成本跟固定成本間的差異。如果評估之後，該花的錢還是要花，不要傻傻地讓錢流走而不自知。(示意圖/Shutterstock)

在這裡，我要說的重點不是要不要換冷氣、換冰箱。而是：做任何事情之前，不能只考慮到固定成本 （冷氣），而是要思考固定成本與變動成本（電費）間的關係。

如果你的變動成本花得比固定的成本多，而且變動成本還會與日俱增時，就要評估節省的變動成本跟固定成本間的差異；如果評估之後，該花的錢還是要花，不要傻傻地讓錢流走而不自知。同樣地，你的人生也是如此。千萬不要為了省小錢，最後反而花了更多的錢！