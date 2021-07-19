豐興本週盤價 全面維持平盤 11:002021/07/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)19日開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。豐興本週產品價格，為廢鋼每公噸收購牌價維持11900元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 千億資金緊盯超級航運周 超級航海周 貨櫃三雄動見觀瞻 #豐興 #本週 #維持平盤 #盤價 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8月擬加收塞港費 亞洲製造業傷荷包 04:102021/07/19 財經要聞 高階電視 爽看東奧賽事 04:102021/07/19 時尚消費 本土疫情微解封 豐樂公園54件雕塑品啟動維護迎人潮 09:012021/07/19 生活 國旅微解封 奧丁丁單日訂單增1.5倍 04:102021/07/19 產業．科技 雙箭頭齊發 台股再攻萬八 美大咖財報起跑 12檔科技股沾光 04:102021/07/19 財經要聞 中小尺寸面板價反轉... 面板雙虎產能 轉進IT、車載 04:102021/07/19 產業．科技 油價平穩雙機制啟動 汽、柴油僅各調漲0.1元 12:342021/07/18 財經 沈榮津出面協調 太陽光電價格爭議落幕 04:102021/07/19 產業．科技 雙箭頭齊發 台股再攻萬八 三雄本周好戲連台 法人：錢回航運 04:102021/07/19 財經要聞 中市27夜市復業 強力稽查防疫 04:102021/07/19 地方新聞 《晨間解盤》萬八區間震盪或碎步盤堅(倫元投顧提供) 07:462021/07/19 財經 財經熱門新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 OPEC＋圓滿落幕油價大跌 - 財經要聞 - 工商時報 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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