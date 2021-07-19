豐興(2015)19日開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。豐興本週產品價格，為廢鋼每公噸收購牌價維持11900元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。

千億資金緊盯超級航運周
超級航海周 貨櫃三雄動見觀瞻
#豐興 #本週 #維持平盤 #盤價 #日開出