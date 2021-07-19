高雄市65歲蔡姓男子15日上午接種莫德納疫苗，傍晚就在家中暈倒送醫不治。高雄地檢署初判無外力介入，家屬同意解剖找真相。19日一早複驗結果出爐，檢方研判是冠狀動脈粥狀硬化性、長期心臟疾病死亡，初步排除與疫苗有關，確切死因有待正式解剖鑑定報告書出爐。

蔡男是高雄第二起施打完莫德納的死亡案例，蔡男妻子表示，丈夫平時很少就醫，也沒有特殊的運動嗜好，身材適中、沒有肥胖的狀況，但最近爬樓梯時會很喘。

蔡男妻子透露，丈夫曾聊到有人打疫苗會死掉，她就說「那你不要打，為什麼要打？一定要打嗎？」，但丈夫堅持要打疫苗，沒想到打完就發生憾事。

檢方表示，解剖報告約2至3個月出爐，將提供給中央疫情指揮中心參考。蔡男死亡是否屬於疫苗所致，屬於衛生主管機關權責，檢方不會認定。

衛生局在事發當日即表示，將全力協助家屬後事及相關救濟，並向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。