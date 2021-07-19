台灣新冠肺炎確診數降溫，百業期待26日解除3級警戒，受衝擊巨大的台南市旅宿業已有業者先推「宅飯店」專案試水溫，台南市旅館公會預估，商務客會比觀光客先出現，先有散客，再有團體客。

台南市各景點微解封首周末陸續出現遊客，旅宿業者期待26日正式解禁，著手準備各項防疫條件措施，飯店業者普遍認為，能夠開放餐廳內用，將對業績影響最大。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，台南市約有250家合法登記旅館，今年6月各旅館的業績不到去年1成，7月僅1成多，大家靠著推出防疫便當減輕飯店餐廳無法內用的損失，今年暑假觀光市場無法回到去年國旅爆發的業績水準。

他預估，即使26日解除3級警戒，遊客仍會保守觀望，8月只會先出現散客，9月才會逐漸出現團體客，住宿型態會以工作為主的商務旅客優先，再出現觀光客。

有旅館業者迫不及待先推出「宅飯店」專案，台南遠東香格里拉飯店即日起至26日推出「微度假」超殺方案，近2萬元的雙人套房，2天1夜只賣5000多元，附早餐、傍晚雞尾酒點心與價值2000多元的烤鴨3吃，旅客實際房價每人只負擔1000多元。

台南遠東香格里拉飯店表示，嘗試改變經營模式，北台灣試賣受歡迎，南台灣跟進，開放8天快閃方案試水溫。