今天（7月19日）上午，在大陸國家發改委的例行新聞發佈會上，新聞發言人金賢東介紹了中歐班列運行情況。今年上半年，中歐班列通道價值進一步凸顯，綜合重箱率達98％，特別是在蘇伊士運河遭遇「世紀大堵塞」之後，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

金賢東表示，今年上半年，新冠肺炎疫情嚴重衝擊國際航運市場，中歐班列發揮國際鐵路聯運獨特優勢，大力承接海運、空運轉移貨物，為穩定國際產業鏈供應鏈、助力國際抗疫合作發揮了重要作用。

「上半年，中歐班列開行規模逆勢增長，單月開行量屢創新高。」金賢東表示，「1至6月，中歐班列共開行7323列，比去年同期增長43％，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。」

金賢東表示，運行質量也穩步提升，通道價值進一步凸顯。綜合重箱率（裝貨的箱子佔總箱子數，與空箱相對）達98％，特別是在蘇伊士運河遭遇「世紀大堵塞」之後，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

「生命通道」穩定暢通，品牌影響力不斷提升。金賢東表示，1至6月，中歐班列共運送貨物70.1萬個標準貨櫃，同比增長52％。累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。

此外，輻射範圍持續拓展，樞紐集聚效果初顯。金賢東表示，鋪畫專用運行線73條，通達23個國家的168個城市，西安、烏魯木齊、重慶、成都、鄭州等5個集結中心開行4581列，佔全國開行總量的63％。