美國民眾對通膨的擔憂削弱了對經濟復甦的信心，7月美國消費者信心意外大跌，並創下5個月新低，使上周五美股承壓，終場三大指數全面收黑。民間消費貢獻美國整體經濟成長率約七成，這表示一旦消費者因為通膨飆升而開始收起錢包，勢必將觸發一連串連鎖反應，使後疫情時代的經濟增長承受重大打擊。

密西根大學（The University of Michigan）公布7月上半月美國消費者信心指數初值為80.8，遠不及6月終值85.5和經濟學家預估的86.5，並創下2月以來的新低記錄。

經濟現況指標為84.5，較6月的88.6顯著放緩，並創下2020年8月來新低。消費者預期指數從6月的83.5大幅下滑至78.4，創下今年2月來新低。消費者對未來一年的通膨預期從6月預估的4.2%飆升至4.8%，創下2008年8月來新高，而5年通膨預期從2.8%升高至2.9%。

密西根大學自1976年來即負責這項調查的美國經濟學家Richard Curtin表示：「消費者對房屋、車輛和家庭耐用物品價格不斷上漲的怨氣，已經達到史上最高點」。通膨升高使維持生活水準的壓力升高，尤其是對中低收入家庭；通膨也將導致大量的非必需消費被延後，特別是對高所得家庭。

一位政策分析師表示，人們越來越焦慮，他們開始擔心收入可以維持生活多久，尤其是那些仰賴儲蓄和社會福利金的人。

因擔心通膨將阻礙解封後的經濟復甦，上周五美股全面收黑，道瓊指數跌299.17點或0.86%，收在34,687.85點。標普500指數跌0.75%，收在4,327.16點。那斯達克綜合指數收跌0.8%，為14,427.24點。

三大指數周線同步下挫，均結束連續3周的升勢。道瓊指數上周收跌0.52%，標普500指數跌0.97%，那斯達克指數周跌1.87%，表現尤為疲弱。(2-1)