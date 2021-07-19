據周一下午的市場以及相關公司消息，中國騰訊旗下子公司將對英國的一家影音遊戲公司Sumo集團進行收購，對Sumo的交易估值為9.19億英鎊(約12.7億美元)。據公司的公告，騰訊提出每股5.13英鎊的收購報價，較Sumo在16日收盤價有43%的溢價。

據公告，雙方董事會已經就現金收購達成一致協議。高盛和Zeus資本就收購的財務事項對Sumo集團提供諮詢。