《國際產業》騰訊將以12.7億美元 收購英國遊戲商Sumo 15:082021/07/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據周一下午的市場以及相關公司消息，中國騰訊旗下子公司將對英國的一家影音遊戲公司Sumo集團進行收購，對Sumo的交易估值為9.19億英鎊(約12.7億美元)。據公司的公告，騰訊提出每股5.13英鎊的收購報價，較Sumo在16日收盤價有43%的溢價。 據公告，雙方董事會已經就現金收購達成一致協議。高盛和Zeus資本就收購的財務事項對Sumo集團提供諮詢。 《國際經濟》東南亞數位經濟邁步 越南新創2022火紅 宏遠證主辦撼訊科技7億CB競價拍賣 7月20日開始投標 #Sumo #收購 #騰訊 #億美 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》147億美元 Zoom吃下雲端同業Five9 11:102021/07/19 財經 《國際經濟》拓展開發中國家貿易 英國將推新計畫 11:272021/07/19 財經 《國際產業》LVMH集團再出手 買義大利「Etro」60％股權 10:022021/07/19 財經 一銀、合庫銀 觀望美元債發行時機 04:102021/07/19 金融．稅務 Zoom併雲端軟體商Five9 收購規模將近150億美元 11:102021/07/19 財經 布局台灣疫後復甦與外貿突破 04:102021/07/19 時論廣場 《熱門族群》H1工業電腦合併營收年增9.2％ 樺漢續居龍頭 14:342021/07/19 財經 香港國安法實施以來 香港機場淨出境13.9萬人 15:152021/07/19 兩岸 或將被迫減持5％持股 印度Paytm將上市 螞蟻是最大股東 04:102021/07/19 全球財經 時論廣場》沒有戰狼外交 只有戰狼語言（施威全） 18:042021/07/19 時論廣場 1.3億元資產遭凍結 恒大回應：將起訴廣發銀行 16:192021/07/19 財經 財經熱門新聞 美股恐慌情緒爆棚 專家直指：暴賺行情終結 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 Delta病毒從亞洲燒到歐美 道瓊期指重挫近500點 油價殺破7字頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。