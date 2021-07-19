19日，新加坡政府呼籲，未接種疫苗的民眾，尤其是老年族群，在未來幾周內儘可能都待在家裡不要外出，因為新冠病毒可能加劇社區感染案例。

因KTV與漁港相關群聚案例愈來愈多，18日，新加坡每日新確診本土案例有88位，這是自2020年8月以來單日最多的。

嚴格實施社交禁令下，10日，當地沒有任何新病例。但疫情時好時壞，讓星國政府傷透腦筋，因為現在確診者又突然暴增。

18日，為預防新冠病毒擴散，海鮮業者都要去普篩，故海鮮市場販售當日暫停。

新加坡政府表示，隱形傳播鏈可能持續在社區內發酵並隨時造成感染。至於海鮮市場因其特性，較難直接去追蹤與管控。

新加坡570萬人口中，約有73%已接種一劑新冠疫苗，但當地政府還是繼續推動老年人疫苗接種率，因70歲以上老者打的最少，僅約71%涵蓋率。

上周，新加坡才剛放寬社交禁令，但19日卻馬上又緊縮，因為疫情一下子又突然升溫。不過，打過疫苗的民眾，可享有較多的寬鬆空間。

隨著接種率日增，新加坡已做好跟新冠病毒共存思想準備，未來社交禁令實施與否，可能不會計入新冠重症患者數量這項因素。