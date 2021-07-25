針對新冠病毒溯源問題，中國國務委員兼外長王毅25日表示，病毒溯源是嚴肅的科學問題，其所見過的所有外交部長都贊同，溯源不應被政治操弄，不是為了指摘某個國家，更不能讓國際社會走向分裂，只有團結起來，才能真正打敗病毒。
香港信報報導，王毅25日在四川省成都市，和芬蘭外長Pekka Haavisto共同會見記者時指出，從2020年公然把病毒稱為「武漢病毒」，到悍然退出世界衛生組織（WHO），美國從一開始就試圖把疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，甚至無視科學家的辛勤工作，改用情報手段進行所謂溯源，炒作有罪推定的「實驗室洩漏論」。美方的目的很清楚，就是轉移自身抗疫不力的責任，達到抹黑打壓別國的政治目的。
王毅強調，中國一直以開放的態度參與國際溯源合作。在溯源問題上要合作，不要抹黑；要真相，不要謊言；要尊重科學，不要政治操弄。中國願秉持開放、透明、科學、合作的精神，繼續支援和參與全球溯源合作。
#王毅
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