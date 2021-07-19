三級警戒不斷延長，部分產業就業環境更顯嚴峻，桃園市勞動局將過去首創的關廠歇業勞工生活補助要點，放寬資格，只要勞工因疫情遭解聘、無法申請失業給付，經勞資爭議調解，每人補助1萬元，即起開放申請，希望協助勞工度過難關。

勞動局指出，桃園2005年首創開辦關廠歇業生活補助要點，照顧勞工，但限制有關廠歇業的事由、或是50人以上的終止契約爭議，個人終止契約不符合要件，無法申請，如今因疫情三級警戒持續延長，放寬資格，只要勞資發生終止契約爭議，且不能領取失業給付的勞工，不論受波及的勞工人數有多少，就算只有1人，只要經勞動局調解，就可以來申請。

勞動局進一步解釋，因補助不能重複領，失業給付及工資墊償的金額較多，所以有領失業給付或工資墊償的勞工不能申請，但像是雇主未幫忙投保就業保險，或是3年來累計投保年資不到1年而年資不足，都無法享有失業給付的保障，就符合申請資格，由勞動局提供一次性的補助，幫助其渡過困境。

勞動局說，經審查認定，每人發給1萬元補助，每人以領取1次為限，如有需要的民眾都可提出申請，相關申請表格可至桃園市政府入口網桃園網路e指通下載運用（https：／／e-services.tycg.gov.tw／ ），如有需要協助，可撥打服務專線3322101轉6802由專人提供服務。