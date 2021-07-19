儘管英國面臨新一波疫情，但首相強生仍堅持於19日「自由日」解除英格蘭多數防疫措施。英格蘭周一起解除多數防疫措施，不再強制民眾配戴口罩與維持社交距離，取消群聚人數限制，夜店等場所也可開放。

但鑒於染疫人數攀升、變種病毒威脅仍在，強生19日一反先前高度宣揚自由日的態度，再三提醒民眾應「保持警戒」。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）近日染疫，導致與他接觸的強生也得自主隔離。

英國染疫人數居高不下，過去7天逾31.6萬人新增確診，較先前一周暴增43％，其中以未接種或僅施打一劑疫苗的年輕人佔多數。住院率不高但持續上升，過去7天約4313人入院、283人死亡。

英國持續推動疫苗接種，今日約87.9％的成人接種至少一劑疫苗，完整施打疫苗比率約68.3％。疫苗施打能大幅減少感染新冠病毒的風險，並降低重症與死亡率，而這正是英國堅持解封的依據。