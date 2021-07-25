2019年底，新冠肺炎震撼全球。雖罹病者多是輕症，惟一旦朝重症發展，病情變化迅速，常需面臨大家不樂見的插管，甚至死亡。而新冠肺炎目前治療上尚無確定的指引，大部分是支持療法，更加深國人對於疾病的恐慌與不確定。

我國截至7月23日，累計死亡人數達784 人，確診者死亡率比國際平均還高，且長者佔多數。在這樣的情況下，筆者注意到此波疫情中，有不少值得反思的現象：

1. 重症科別長期資源不足，尤其是重症長者方面，以致對疫情量能超載。

2. 醫療無力時，我們追求的是Cure還是Care？

台灣的重症醫學，尤其長者重症，長期以來未能獲得充分健保資源分配。治療照護設備、人力吃緊，導致新冠爆發湧入大量重症患者時，重症醫學部面臨超載。且因新冠肺炎尚無特效藥，醫療照護與鼓勵的重要性更加凸顯，也就是CURE與CARE的衡平！

回溯醫療發展史，醫療對於疾病與傷害，多數時間是蒼白而無力，醫者著重的是對病患的照護與鼓勵，蘊含強大的情感連結。直至近期科技發達，可有效壓制疾病、治癒傷害，醫療救治成效提升，卻也漸漸減少了關懷與照護。然在與新冠重症的戰鬥中，我們又遭遇了醫療的無力，重症病患與家屬面對冰冷決絕的隔離，擔憂猝不及防的病情變化。此種恐慌無助，醫事人員的關懷與鼓勵、協助彼此聯繫，乃至無力回天時的安寧陪伴等，是否也是無奈的解方？

曾有人提議可以考慮在國內「病人自主權利法」上增加選項，讓民眾預立醫療決定時思考：當疫情爆發導致醫療資源匱乏時，是否放棄接受醫療介入？藉此兼顧個人生命自主權，以及社會延續與安全運作之間的平衡。而就我所知，大部分長者本身都能明白來日無多，也很慈祥地不希望「拖累」家人、「拖累」醫療，更不希望纏綿病榻，受盡凌遲。但放不下的，反而多是家屬，那種樹欲靜而風不止的愧疚，常使病患、家人，甚至醫事人員無法抉擇。這已超越理性、倫理範疇，需將心比心協助病患與家屬抉擇，而不空有病患自主之形，無意間成拋棄病患之實。如何使生死兩無憾、醫病均安？值得我們反思。

疫情使我們見證生命的脆弱，但也激起了人性光輝。疾病暴露醫療資源的有限，卻也彰顯醫事人員的無私奉獻。

相信科技進步發達，很快就會研究出解方，不管是疫苗或是疾病治療。在此之前，我們除繼續努力外，也需反思：醫療資源分配是否需要調整？對病患與家屬的關懷支持是否要再加強？對浩瀚大自然，是否應該更謙卑？生死關鍵時，情感的深刻是醫療最終的歸屬，也是最難康復的，疾病後的傷痛更需社會的關懷，使醫療不只醫病，更是拯救人心。

（三軍總醫院實習醫學生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※