國泰金控20日發布2021年7月國民經濟信心調查結果，調查結果發現，隨著本土疫情趨緩，民眾對景氣展望指數上揚，對股市樂觀情緒亦回升。國泰金控經濟研究處經理陳志祿表示，疫情持續降溫，提振民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好，7月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數回升至17.7，風險偏好指數則上揚至12。

本土疫情發展牽動股民的心甚鉅。5月疫情大爆發後，6月份的民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好就呈現跳水式的反應，急劇下降，民眾對股市的樂觀指數從19.3快速下降至2.2，風險偏好指數則從21.7下滑至4.6。陳志祿分析，隨著疫情的趨緩，7月份民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好明顯回溫。

7月調查結果顯示，民眾對台股信心也持續好轉。有逾四成（43.1％）的民眾預期未來半年台股看漲，另外，有逾3成（31.3）的人願意將現金/定存轉入股票投資。

在對景氣展望與現況指數上也明顯回溫，民眾大額消費意願開始回復。陳志祿分析，國發會最新公布的5月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；近期防疫政策維持第三級警戒，但本土疫情逐漸緩和，景氣展望指數回升至3.7(6月：-20.3)，現況指數微幅上揚至-50.9(6月：-51.5)；民眾薪資上漲預期指數走高至-5.6(6月：-11.7)，大額消費意願指數同步升至-2.7 (6月：-22)，顯示本土新增確診人數下滑支撐消費信心改善。

另外，有逾七成（72％）民眾預期2021年經濟成長在3％以上，52％則認為通膨介於1-2％。主計總處估計2021年經濟成長5.46％，通貨膨脹率1.72％，7月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.99％，高於6月的3.87％，72％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，亦較上月的69％增加；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.02％，高於6月的1.82％，預期今年通貨膨脹率介於1-2％的民眾比例為52％。

在時事題部分，在疫情趨緩後，民眾最想做的事是「旅行」，有54％的民眾最想規劃旅行。陳志祿指出，中央流行疫情指揮中心日前雖延長三級警戒至7月26日，但同時宣布多項微解封的鬆綁措施，7月調查結果顯示，疫情趨緩後，有54％的民眾最想規劃旅行，17.8％民眾想到餐廳、咖啡館與酒吧等場所用餐，9.9％民眾選擇繼續宅在家，7.2％民眾想去健身房或運動。

另外，根據GOOGLE人流趨勢報告，6月零售與大眾運輸的人流已有回升的跡象。本次調查結果顯示：有41.4％的民眾在疫情趨緩且政府放鬆管制措施的情況下將開始恢復外出活動，28.8％民眾傾向在台灣達到群體免疫且政府相關限制解除才會外出活動，而16.5％民眾會在完全施打兩劑疫苗後恢復活動，僅13.3％民眾認為在打完第一劑疫苗即可恢復外出。