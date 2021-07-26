其外牆主色調為白色，而在崗哨處那面牆壁利用馬賽克磚，拼貼出海洋藍色漸層感。（張毓翎攝）

台南市北門永華守望哨目前未開放遊客進入參觀，但不妨來拍照打卡分享。（張毓翎攝）

近日疫情趨緩，台南市北門井仔腳瓦盤鹽田，旅客人次逐漸回升，而鹽田旁擁有「最美哨所」封號的永華守望哨，經過半年整修煥然一新，還增設景觀步道及黑腹燕鷗裝置藝術，未來除了保留衛哨功能，後續雲嘉南濱海國家風景區管理處將展開進駐廠商招商作業，結合1樓平面空間及3樓觀景台，成為鹽田賞景、休憩的新亮點。

本土疫情趨緩，戶外景點陸續開放，微解封後的第1、2個周末，北門井仔腳瓦盤鹽田周六入園數400多人、周日600多人，業者說，前來遊玩的民眾大多是散客，不過有一次很特別，來了3輛遊覽車，以1車8人形式出遊，現在周末一天的遊客量能逾600人。

第11岸巡隊所屬永華守望哨位於井仔腳瓦盤鹽田旁，樓頂視野遼闊，可俯瞰鹽田和潟湖，冬天到了候鳥季，還能觀察到大批黑腹燕鷗等冬候鳥，去年海洋委員會把建物撥用給雲管處修繕、活化，希望結合周邊景點資源，帶動觀光效益。

雲管處砸下1700萬元，把整棟建物修繕補強、外觀拉皮，從去年10月開始，工期歷經6個月，今年3月完工，外牆主色調為白色，在白色鹽山襯托之下相映成趣，而在崗哨處那面牆壁利用馬賽克磚，拼貼出海洋藍色漸層感。

雲管處表示，目前規畫把1樓空間招商出去，2樓為岸巡人員宿舍，3樓平台作為遊客觀景處，雖然仍未開放遊客進入參觀，不過降級後民眾前來遊玩時，不妨也能拍照打卡分享。