今年濁水溪嚴重乾涸，沿岸鄉鎮農用水井抽不到水，馬達抽得很吃力。（周麗蘭攝）

雲林縣有21座滯洪池面積大於0.4公頃，滯洪量約500萬公噸，扣除無法提供灌溉的鹹水質，若能與灌排結合，尚有120萬噸可供利用。（周麗蘭攝）

雲林縣農用井有12萬多口，今年乾旱許多農用井抽不到水，雲林縣府表示，農田有40％水量是滲入地下水層，雲林縣農田面積占全縣總面積62％，有優良的蓄水條件，可在農地重畫區廣泛設置「田間配水池」讓農民管控灌溉量、收集餘水；另一個辦法是把灌排與滯洪池結合，估計也有120萬噸水可利用。

今年濁水溪嚴重乾涸，沿岸鄉鎮水井抽不到水，不少農民加長抽水管抽更深的水，縣議員李明哲擔心淺層地下水不足，農民叫苦連天，加深抽水又造成惡性循環，今（27日）於雲林縣議會質詢縣府是否有因應措施。

水利處長許宏博表示，縣內農用水井12萬6000多口，每年抽取7至8億公噸地下水補充農用，中央政府近年有補助地下水計畫，目標是1年額外補充1.2億到1.5億公噸。

許宏博說，2020年起中央在濁水溪扇頂處設置簡易補注設施，去年增加534萬噸地水，今年目標是再增加800萬噸；另外可抑制揚塵的水覆蓋工程，今年也將再增加400公頃，預計可滲入4200公噸水。

他表示，其實地下水層最大的補充來源是汛期時從農田、湖泊等滲入，可滲入5000公噸到2億公噸，換言之，水情差會少2億公噸地下水。

他說，雲彰地區農業用水滲入地下水層比例高達4成，建議推廣「藏水於農」，在田間設置調蓄池，把灌溉系統由大轉小，方便農民依水情控管灌溉量、收集尾水再利用，並鼓勵農民加高田埂，增加農田儲水空間。

另外，雲林縣有21座滯洪池面積大於0.4公頃，滯洪量約500萬公噸，扣除無法提供灌溉的鹹水質，尚有120萬噸可供利用，可透過與周邊灌排系統結合，把豐水期的地面水留下作為灌溉，也可涵養地下水源。

經濟部目前也規畫補助地方政府試辦建置地下水保育設施，在不影響使用功能前提下，將在公園綠地、校園操場等示範設置地下蓄水、滯洪補注的設施，以增加滲補注量500萬噸水。