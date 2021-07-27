國內新冠肺炎疫情趨緩警戒降級，且政府計畫推出振興券，可望為百貨業下半年營運注入暖流，遠百(2903)總經理徐雪芳表示，近期消費者開始回流，公司將積極努力，希望將缺的業績補回，遠百竹北店也將於年底前開出，並重新規畫寶慶店重建，希望3到5年完成。

遠百今天舉行股東會，遠百零售體系109年合併營業額為1148億元(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業)，合併淨利為25.4億元，成長18%，每股盈餘1.38元，其中母公司遠東百貨營業表現再攀高峰，營業額創下公司54年來新高點，稅前淨利也創近5年新高。

本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，全台升級三級警戒，衝擊百貨零售業，遠百業績也受到不小的影響；徐雪芳表示，今年前5月本來蠻好的，5月之後疫情變嚴重，防疫措施提升到三級，餐飲無法內用，消費者進購物商場意願降低，雖然我們積極利用線上購物、多元支付，並與外送合作等，但疫情限制所有行動，致使公司業績下滑不少；不過，隨著國內疫情警戒降至二級，且施打疫苗人數增加，消費者已開始回流，遠百也在超級年中慶推出很多活動，加上政府計畫推出振興券，希望將缺的業績補回。

雖然受到疫情影響，遠百竹北店工程進度因電扶梯等無法進口延遲，但徐雪芳表示，其年底前會完工，在竹北店開幕後，公司也將重新規畫寶慶店重建，希望3到5年完成，完成後可望成為西區的亮點。