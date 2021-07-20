呼應更環保、更節能的生活型態，匯豐(台灣)商業銀行推出「綠建築優惠房貸專案」與「綠動優惠信貸專案」，協助民眾能更輕鬆入住綠建築與添購電動交通工具！

匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出：「在台灣，購屋及購車向來是民眾理財過程中相當重要的一環，匯豐致於力金融服務結合ESG(環境、社會及治理)元素，推出『綠建築優惠房貸』與『綠動信貸』專案，不僅讓民眾能享受匯豐的便利服務，在達成人生中重要的階段目標時，也能為環境永續盡一份心力。」

匯豐「綠建築優惠房貸專案」針對經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」之合法建築物，均能享有一般型房貸優惠利率1.31%起、或抵利型房貸優惠利率1.47%起的專屬優惠。此外，匯豐還提供額外最高2%貸款成數給購置綠能商品的貸款客戶。針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠。

另外，為了滿足越來越多民眾期望擁有電動交通工具的需求，匯豐也推出「綠動優惠信貸專案」，與大家攜手邁向「零淨排放」目標。凡於7月19日至110年底，只要貸款目的為購買電動交通工具(含電動汽/機車、電動自行車與電動輔助自行車)，即可享開辦費最低0元之限時優惠。此外，「綠動優惠信貸」額度最高可達新台幣500萬、繳款最長84期！