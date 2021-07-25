安心出遊是今年全台民眾的共同心願，在情勢露出曙光的時刻，飯店比價網站HotelsCombined 與台灣煙波大飯店集團合作，即日起至8月11日止，透過專屬網站預訂，即享「連住兩晚專案」全台七館最低3折起，住房含稅、含早餐，每晚最優2573元的住房優惠。甚至更提供住好住滿24h「Staycation宅度假專案」，住宿期間早入晚退，一泊三食的美食饗樂之旅。尤其連住兩晚專案期限最多延長至今年12月30日止，為下半年緊接而來的中秋、雙十假期，更可提前規劃，為安心出遊做好準備，為自己與家人、閨密、死黨，留下美好的回憶。(備註：Staycation宅度假專案不適用於9/17~9/21中秋連假期間)

足跡遍及全台的煙波國際觀光集團，結合台灣在地特色、貼心服務與米其林級的餐飲水準，成為台灣近年一房難求的住房首選。為讓旅客能夠安心住房，全面提升更高規格的防疫層級、及加強安全防護，全館皆以世界衛生組織(WHO)認證A1等級消毒劑−二氧化氯進行消毒清潔，於客房標準清潔流程後，再針對高頻使用區以二氧化氯霧氣進行雙重消毒動作，全心守護每位入住旅客與同仁的健康安全。煙波大飯店更為難得出門的旅客推出「Staycation宅度假專案」，每房貼心準備「煙波安心防疫組」，讓期盼已久的旅程多一份保護，維護個人與親友的旅遊衛生。在年底前想要來一場不一樣的放風之旅，透過HotelsCombined.com.tw搶訂更提供期限前免費取消的友善條件，同時兼具旅遊安全的雙重保障。