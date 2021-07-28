【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心也適度鬆綁部分措施，並開放9人以下小型旅行團，雖然降級不解封，但防疫悶在家的民眾，終於可以走出家門到戶外放風散心了，只要在兼顧防疫的準則之下，也能安心出門旅行。也有飯店推出Lognstay優惠住房專案，吸引偏好深度旅行、慢活的民眾，一次享受徹底放鬆身心靈的長假。

▲莊園溫馨家庭房。 圖：瑞穗天合國際觀光酒店／提供

花蓮深度慢活 七天六夜徜徉在瑞穗山水間

坐落於花東縱谷的「瑞穗天合國際觀光酒店」，即日起至2021年8月31日推出「瑞穗LONG STAY七天六夜」住房專案，連續六晚入住南歐式夢幻莊園兩大床的房型，莊園精緻家庭房或莊園溫馨家庭房，兩位成人加兩位6至12歲兒童，每日附贈PRIME ONE牛排館早、晚餐，餐點於三級警戒期間將以套餐形式送至客房享用，打造更尊爵細緻的Room Service體驗。

七天六夜宅在瑞穗，享受酒店占地達2萬坪的空間，館內有愜意的綠景公園、親子綠地可以散步放鬆，館外是無垠的花東縱谷風景區，大自然風光任遊客飽覽，在山與水之間保持最佳的社交距離。

▲雙人客房。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南長住專案 擁台江美景享8折優惠

迎接微解封，「台南大員皇冠假日酒店」即日起至2021年8月31日止，推出「住越久省越多」長住5天專案，每房須至少連續入住5晚，標準費率（含早餐）專案享8折優惠，連續入住日最後1天為8月31日，入住期間，享元素餐廳午餐或晚餐8折優惠，須另加原餐價10%服務費；酒店洗衣服務8折優惠。另有「饗樂一夏」連住2晚住房專案，每房需至少連續入住2晚，以標準費率加價1元起，即可獲贈早餐。「旅遊同業」 則是獨享平日優惠價，含翌日早餐。此專案適用對象為旅行社員工、飯店員工、航空業人員，辦理入住時，需出示本人身分證件及公司員工證或名片。

▲來台南體驗慢活假期。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

位於鹽水溪出海口南岸的台南大員皇冠假日酒店，放眼望去是一望無際的台江國家公園，酒店的每一間客房皆為獨立空調，100%外氣循環，也會導入室外新鮮空氣，加上酒店全方位的防疫措施，提供您最安心的旅宿保護。

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