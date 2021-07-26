7月27日全國疫情警戒從三級降為二級，可恢復室內50人、室外100人以下的宗教活動，大甲鎮瀾宮也向民政局提出申請入廟參拜人數由中央防疫指引的50人增加到99人；台中市民政局長吳世瑋強調，中市所有寺廟自7月27日起都可以入廟參拜人數以50人為限，除提出申請由民政局審核可依一定公式增加入廟人數，但以99人為上限。

台中市民政局長吳世瑋說明，27日以後，台中市的寺廟都可以開放，但必須遵守廟內50人、廟外100人以下的防疫指引規範，但如果廟方覺得廟內容留人數50人太少了，可檢附防疫計畫書，算好容留人數向民政局申請放寛容留人數，目前有17間申請，12間獲得核可。

依使用執照樓地板面積乘0.4除2.225算出容留人數，唯因中央流行疫情指揮中心指引，室外活動以100人為限，因而皆以核可容留人數都以99為上限。

吳世瑋說，目前有17間宮廟及教會提出申請，其中核准了12間，包括大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖等，因而鎮南宮為99人，紫雲巖為95人，另長老教會位於忠孝路的教會容留人數也是99人。

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